Вооруженные силы Сербии приведены в режим повышенной боевой готовности
Сербские военнослужащие в понедельник, 26 декабря, были приведены в состояние повышенной боевой готовности
Об этом говорится в заявлении министра обороны Сербии Милоша Вучевича, сообщает местное издание "Дневник".
"Президент, как главнокомандующий, сегодня вечером приказал, чтобы вооруженные силы Сербии были на самом высоком уровне боевой готовности, то есть готовности к уровню использования", - указал чиновник.
В то же время Вучевич отметил, что "это поднимает страну на самый высокий уровень действия сербских военнослужащих".
- Напомним, ранее на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими. Украинский дипломат Александр Левченко объясняет , что Босния, как и Косово, в резерве россиян, чтобы зажечь еще один вооруженный конфликт.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.81
Покупка 39.81Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 41.33Продажа 42.44
- Актуальное
- Важное