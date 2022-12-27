Об этом говорится в заявлении министра обороны Сербии Милоша Вучевича, сообщает местное издание "Дневник".

"Президент, как главнокомандующий, сегодня вечером приказал, чтобы вооруженные силы Сербии были на самом высоком уровне боевой готовности, то есть готовности к уровню использования", - указал чиновник.

В то же время Вучевич отметил, что "это поднимает страну на самый высокий уровень действия сербских военнослужащих".

Напомним, ранее на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими. Украинский дипломат Александр Левченко объясняет , что Босния, как и Косово, в резерве россиян, чтобы зажечь еще один вооруженный конфликт.

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