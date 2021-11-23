Вооруженные силы РФ проводят военные учения в ОРДЛО с привлечением мобилизационного резерва, - разведка

Об этом говорится на сайте Минобороны.



"Командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. 22 ноября 2021 года в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций", - сообщает ГУР.



В Минобороны добавили, что контроль проведения учений осуществляется комплексной комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.



Разведчики отмечают, что кроме этого проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил.



Южный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на юго-западе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону.



Первый армейский корпус – объединение Вооруженных сил России на Донбассе. Он находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Формально корпус подчинен управлению так называемой ДНР, командование осуществляется русскими офицерами и генералами. Второй армейский корпус РФ находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области и формально относится к так называемой ЛНР.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 19 ноября заявил , что накопление войск РФ у границы Украины достигнет пика в январе 2022 года.