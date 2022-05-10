Глава Службы безопасности Украины в 2014-2015 гг. высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.

"Вооруженные силы Украины, наша противовоздушная оборона уничтожили уже столько российских самолетов и опытных российских пилотов, что Путин и кремлевские предводители побоялись доверить боевые единицы авиации кому-то другому, каким-то курсантам, чтобы они пролетели на параде ко Дню победы. Эта причина даже более серьезна, чем потенциальные угрозы для российской армии", - отметил Наливайченко.

Нардеп подчеркнул, что Путин бросил в войну против Украины огромные силы, которые мы уничтожили, поскольку теперь у армии оккупанта есть огромные проблемы как с опытным личным составом, а также с техникой.

"Это свидетельствует, что внутри российских вооруженных сил, особенно среди летного состава, – огромные проблемы. России не хватает опытных пилотов, ведь Путин их бросил в первый же месяц войны против Украины, а ВСУ их уничтожили. Поэтому не погода является причиной отмены авиационного парада, а то, что российская верхушка боялась и тряслась, чтобы не сбили их самолеты", - заметил Валентин Наливайченко.

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на полномасштабную агрессию против Украины, адресовал украинскому народу и ветеранам Второй мировой войны поздравительную телеграмму к 9 мая .

InformNapalm сообщает, что причиной отмены авиационной части парада в честь 9 мая в Москве могла стать неисправность самолета "судного дня" Ил-80.

9 мая утром спикер Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды .

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