Вооруженные силы освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области, - Группировка войск "Юг"
31 марта ВСУ освободили 11 населенных пунктов на юге нашего государства
Об этом в фейсбуке сообщает Группировка войск "Юг".
"Освобождены 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогры Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово", - говорится в сообщении.
Благодаря военным местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают своих защитников.
"Проводя операции по освобождению данных населенных пунктов подразделение обновилось "трофейной" техникой. На их счету находятся танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБа", - добавляют в штабе группировки .
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