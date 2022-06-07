Вооруженные силы Беларуси готовят к переходу с мирного на военное время
В вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности и переходу с мирного на военное время
Об этом сообщает БелТА.
В минобороны Беларуси заявили, что планируют подготовить армию к переходу с мирного на военное время.
"Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки. Общая направленность занятий состоит в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному проведению мероприятий перевода с мирного на военное время", - заявили в минобороны Беларуси.
- 7 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тыс.
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