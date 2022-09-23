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Главная война с Россией Вооруженные оккупанты сопровождают "комиссии" псевдореферендума и угрожают тем, кто отказывается открывать двери, - Гайдай

Вооруженные оккупанты сопровождают "комиссии" псевдореферендума и угрожают тем, кто отказывается открывать двери, - Гайдай

23 сентября, 2022 пятница
13:46
война с Россией

На временно оккупированной Луганской области рашисты сопровождают людей на псевдореферендум с оружием. А тем, кто не открывает дверь, – угрожают

Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Псевдореферендум на скорую руку во дворах и квартирах под пристальным наблюдением вояк с оружием", - прокомментировал Гайдай "выборы" российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.

Местные жители сообщают, что так называемые комиссии сопровождают вооруженные российские военные.

Если же двери жильцы не открывают, то рашисты угрожают убийством. А когда в "бюллетене" человек ставит галочку рядом с "НЕТ", то его записывают в отдельный блокнот.

"Оккупанты подсчитают и нарисуют любой выгодный им результат. Тем более утром главарь так называемой ЛНР заявил о планах обратиться к президенту РФ, чтобы тот на законодательном уровне рассмотрел вопрос вхождения "республики" в состав России. То есть мнение населения не имеет никакого значения", - добавил Гайдай.

  • 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей утвердили проведение "референдумов" по присоединению к РФ.
  • Депутат Запорожского облсовета Лышенко сообщил , что оккупанты придумывают меры, чтобы обеспечить присутствие людей для участия в "референдуме".
  • Оккупанты планируют привлечь несовершеннолетних к участию в псевдореферендуме в Донецкой области, чтобы компенсировать недостаток желающих.
  • 23 сентября, в первый день подомового "референдума", в Мелитополе прогремел сильный взрыв. Горожане не выходят из дому. Также в Мариуполь, в первый день "референдума", въехало 27 российских военных грузовиков, часть из которых загружена оккупантами.
  • В Херсонской области оккупанты создают картинку очередей на "избирательных участках", их охраняет росгвардия, впрочем на самом деле на псевдореферендум местные жители не пришли.
  • Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам. На каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.

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Луганщина
оккупированные территории
Сергей Гайдай
воєнні злочини Росії
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