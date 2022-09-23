Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Псевдореферендум на скорую руку во дворах и квартирах под пристальным наблюдением вояк с оружием", - прокомментировал Гайдай "выборы" российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.

Местные жители сообщают, что так называемые комиссии сопровождают вооруженные российские военные.

Если же двери жильцы не открывают, то рашисты угрожают убийством. А когда в "бюллетене" человек ставит галочку рядом с "НЕТ", то его записывают в отдельный блокнот.

"Оккупанты подсчитают и нарисуют любой выгодный им результат. Тем более утром главарь так называемой ЛНР заявил о планах обратиться к президенту РФ, чтобы тот на законодательном уровне рассмотрел вопрос вхождения "республики" в состав России. То есть мнение населения не имеет никакого значения", - добавил Гайдай.