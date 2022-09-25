English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Вооруженные оккупанты "посещают" украинцев на оккупированных территориях из-за неявки на псевдореферендуме, - ОК "Юг"

Вооруженные оккупанты "посещают" украинцев на оккупированных территориях из-за неявки на псевдореферендуме, - ОК "Юг"

25 сентября, 2022 воскресенье
02:58
война с Россией

В оперативном командовании "Юг" рассказали, как российские оккупанты борются с неявкой на псевдореферендуме на оккупированных территориях

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Оккупационные войска продолжают агитационно-принудительные меры в рамках организации псевдореферендумов. Не имея явки на избирательных участках, совершают подворовые обходы, где коллаборанты в сопровождении вооруженных военных призывают людей присоединиться к голосованию. Большинство населения избегает контакта с ними и не желает участвовать в политическом фарсе. Если у вас есть возможность, оставляйте оккупированные территории, избегайте втягивания оккупантами в политическую аферу", - пишут в "Юге".

В ОК также предупреждают украинцев об угрозе ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, расположенным в зоне достижения соответствующего вражеского оружия.

На боевом дежурстве в Черном море маневрируют 3 надводных и 1 подводный носители крылатых ракет, снаряженных 28 единицами типа "Калибр".

Группировка вражеского флота, состоящая из 12 кораблей, по-прежнему маневрирует в ракетобезопасном районе и не приближается к подконтрольному Украине побережью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Херсон
Херсонщина
оккупированные территории
Военные новости
Читайте также:
M142 HIMARS
24 сентября, 2022 суббота
Вероятно, отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь, еще мощнее американских HIMARS, - дипломат Мэтью Брайза
Хімічна зброя
24 сентября, 2022 суббота
Враг применил химическое оружие: обошлось без жертв и критических состояний, - ОК "Юг"
Рамзан Кадиров
24 сентября, 2022 суббота
Кадыров предложил отправить на войну силовиков вместо резервистов
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
25 сентября
03:08
На фото Каховская ГЭС
ВСУ усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС
01:49
ВСУ уничтожили штаб россиян в Николаевской области
01:23
Инфографика
Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины перед решающим матчем турнира
01:07
Россия планирует мобилизовать на войну из Украины несколько тысяч человек из Абхазии и Южной Осетии, - СМИ
00:43
Обновлено
Россия атаковала Запорожье ракетами. Зафиксировано 10 прилетов
00:33
Украина требует срочного проведения Совбеза ООН по псевдореферендуму
00:22
Швейцария обыграла Испанию в Лиге наций
00:11
Эксклюзив
Виталий Портников
Мобилизация в РФ – это разрыв социального соглашения власти и народа и прелюдия к третьей российской революции, - Портников
2022, суббота
24 сентября
23:48
Португалия уничтожила Чехию в Лиге наций
23:25
псевдореферендум
Сообщники преступления: стало известно, какие страны направили наблюдателей на фейковый референдум
23:09
Эксклюзив
Остановка войны означает смерть для Путина, поэтому он бросает в топку войны жизнь россиян ради своей, - военный эксперт Притула
22:49
Российские военные
Зеленский объяснил, что именно гарантирует Украина каждому россиянину, который будет сдаваться в плен
22:42
Российские военкоматы обязали набрать до 3 млн мобилизованных, - Каспаров
22:30
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 сентября
22:06
Эксклюзив
Для Путина сейчас только начало большого пути, его общий план захвата Восточной Европы остается в силе, - политолог Фельштинский
21:41
Ярослав Качинский
Качиньский: долг Польши – сделать все, чтобы Украина выиграла эту войну
21:31
Оккупанты заставили "голосовать на референдуме" украинских пленных в Оленовке
21:30
Эксклюзив
США рассматривают возможность предоставления Украине ракет большего радиуса поражения, которые могли бы бить по территории России, - дипломат Мэтью Брайза
21:06
За сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, - Генштаб
20:30
Эксклюзив
Рамзан Кадиыров
Кадыров стремится сохранить себе армию, чтобы бороться за независимость Ичкерии после Путина, - Пионтковский
20:19
Владимир Путин
Путин записал "консервы" и на неделю скрылся из Москвы, - журналистка
19:40
В Мариупольском районе прогремели два взрыва, а в самом городе сработала ПВО
19:38
Эксклюзив
На Херсонщине оккупанты обречены попасть в окружение, - политолог Молчанов
19:30
Андрющенко показал панораму уничтоженного россиянами Мариуполя
19:30
Эксклюзив
Вероятно, отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь, еще мощнее американских HIMARS, - дипломат Мэтью Брайза
19:20
На войне против Украины ликвидировали вагнеровца, - офицер ВСУ Штефан
19:16
За сутки ВСУ уничтожили 4 самолета, 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов, - Генштаб
19:07
Киев и Барселона стали городами-побратимами
18:43
Украинские десантники показали, как сбили два российских самолета
18:36
Между Киевом и Запорожьем будет ходить ночной поезд, который будет ехать через Кривой Рог
18:21
В оккупированном Сватово Луганской области уничтожили российского майора, - офицер ВСУ Штефан
18:14
Боец 93-й бригады ВСУ, чье тело нашли в Изюме, получил "Золотую Звезду"
18:03
Во Франции депутаты призывают расследовать вероятное финансирование партии Марин Ле Пен Россией
17:56
Почти все освобожденные из плена РФ украинские военные имеют крайнюю степень анорексии, - глава патронатной службы "Азова"
17:31
До 15 лет за дезертирство: Путин подписал изменения в Уголовный кодекс после объявления мобилизации
17:30
Эксклюзив
Путин хочет продолжения войны, однако долго не продержится, - дипломат Мэтью Брайза
17:14
Эксклюзив
Еще около 700 азовцев остаются в плену, а Красный Крест семьям пленных советует только молиться, - жена пленного азовца
17:07
Впервые украинские военные сбили иранский ударный дрон "Мохаджер-6"
17:04
санкции против РФ
Россия закроет границы на выезд, - СМИ
17:01
В Полтаве умер создатель хора "Калина" Григорий Левченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV