Вооруженные оккупанты "посещают" украинцев на оккупированных территориях из-за неявки на псевдореферендуме, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Оккупационные войска продолжают агитационно-принудительные меры в рамках организации псевдореферендумов. Не имея явки на избирательных участках, совершают подворовые обходы, где коллаборанты в сопровождении вооруженных военных призывают людей присоединиться к голосованию. Большинство населения избегает контакта с ними и не желает участвовать в политическом фарсе. Если у вас есть возможность, оставляйте оккупированные территории, избегайте втягивания оккупантами в политическую аферу", - пишут в "Юге".

В ОК также предупреждают украинцев об угрозе ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, расположенным в зоне достижения соответствующего вражеского оружия.

На боевом дежурстве в Черном море маневрируют 3 надводных и 1 подводный носители крылатых ракет, снаряженных 28 единицами типа "Калибр".

Группировка вражеского флота, состоящая из 12 кораблей, по-прежнему маневрирует в ракетобезопасном районе и не приближается к подконтрольному Украине побережью.

24 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий Россией

Также представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не будет признавать результаты псевдореферендумов о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей к России.

Представители России, Белоруссии, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того и ЮАР стали наблюдателями псевдореферендума на Донбассе, Запорожье и Херсонщине.

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