Об этом сообщила Укрнафта на фейсбуке.

"Начиная с 20:00 08.11.2022 работа центрального офиса ПАО "Укрнафта" была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места", - говорится в сообщении.

Отмечают также, что представители акционеров НАК "Нафтогаз" и Минобороны не предоставили никаких документов, касающихся деятельности Общества в новом формате. Отсутствует также и решение суда, которое позволяло бы проведение силовых действий на территории офиса ПАО "Укрнафта".

СБУ сообщила, что осуществляет превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины. Также это делается для передачи предприятия в госсобственность.

Такие действия СБУ объясняет тем, что на днях Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта". Это произошло после проведения заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год", - отмечают в СБУ.

Также проверяют данные о возможных нарушениях, которые помогли увеличить прибыль компании при прроизводстве горючего.

В настоящее время компании готовят подозрение по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов).

7 ноября стало известно, что активы Укрнафты и еще четырех компаний передали в Министерство обороны.

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