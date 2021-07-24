Вооруженные люди лишили экс-жену Ротенберга виллы во Франции
Бывшая жена друга детства Владимира Путина, российского мультимиллиардера Аркадия Ротенберга Наталья сообщила о "захвате" своей виллы на Лазурном берегу Франции "радикальными террористами" из Чечни на заказ "крупных российских олигархов"
Получение жалобы местная полиция подтвердила газете Nice Matin , передает Еспресо.TV .
По информации Forbes.ru, речь идет о вилле Shoshana в Сен-Жан-Кап-Ферра.
Наталья не смогла туда попасть из-за новых охранников, которых и назвала "террористами".
"Силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу. Заказчиками являются крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность", - утверждает Ротенберг.
Она заверила, что ей известны имена заказчиков и суммы, которые они заплатили чеченцам.
По ее словам, полицейские, приехавшие на место происшествия, вмешиваться в ситуацию отказались.
Впрочем, компания Аркадия Ротенберга SCI Villa Shoshana, с которой связалась Nice Matin, назвала себя владельцем виллы. Адвокат главы компании Софи Жонке заявила, что бывшая жена миллиардера "живет в Армении и решила арендовать виллу, которая в настоящее время ей не принадлежит".
При этом, как уточнил телеканал France 3, по итогам развода Ротенберг Наталья должна получить 40% виллы, тогда как еще 60% должно принадлежать ее дочери Варваре, которую она родила в браке с Аркадием.
Сейчас Наталья действительно постоянно живет в Армении со своим новым мужем, тамошним предпринимателем Тиграном Арзакянцом и его тремя детьми от предыдущего брака.
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