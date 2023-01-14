Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил в комментарии The Economist, передает прессслужба Минприроды.

"Основную часть рассчитанных убытков на сегодняшний день составляет загрязнение воздуха - $27 млрд. Только за десять месяцев в результате российского вторжения в воздух попало более 42 миллионов тонн парниковых газов. Этот объем сравним с годовыми выбросами Болгарии", - подчеркнул министр.

Основными причинами выбросов стали лесные пожары и атаки кафиров на объекты энергетической инфраструктуры. По данным Госэкоинспекции, в результате российских обстрелов уже сгорело более 680 тыс. тонн нефти и горючего.

При этом война нанесла ущерб почти трети украинских лесов. Полностью выгорело не менее 23,3 тыс. га.

По словам министра, война "отравила" и значительную часть украинской земли. Ущерб, причиненный загрязнением почв, оценивается в $18 млрд.

Всего с начала широкомасштабного вторжения Украина задокументировала около 2,300 преступлений против окружающей среды.

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