Вооруженная агрессия между США и Китаем маловероятна, но столкновения в стиле холодной войны реальны, - военный эксперт Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что вооруженная агрессия между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой маловероятна, но вполне реальны военные столкновения в стиле холодной войны
Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Столкновение между Соединенными Штатами и коммунистическим Китаем нельзя исключать, но не в плане большой войны. Вполне вероятно противостояние в стиле холодной войны вроде того, когда в 1980-х гг. для ВМС США не было проблемой разнести вражескую группировку кораблей, поскольку она просто имеет наглость угрожать американским военно-морским силам", - отметил Киричевский.
Эксперт добавил, что Соединенные Штаты и Китай уже давно готовились к такому развитию событий.
"Соединенные Штаты Америки последние 2-3 года свою военную машину перестраивали в первую очередь для противостояния Китаю. Но и Поднебесная свою военную машину строила для выполнения задач по захвату острова Тайвань и возможному противостоянию с США в этом деле. Но, конечно, хотелось бы избежать развертывания такого конфликта", - заметил Иван Киричевский.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.
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- 25 июня Китай в очередной раз заявил о готовности "вернуть Тайвань".
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- 30 июля Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы Chiayi Air Base. В это время спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси следует в самолете на остров, против чего выступал Китай.
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