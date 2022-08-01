Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Столкновение между Соединенными Штатами и коммунистическим Китаем нельзя исключать, но не в плане большой войны. Вполне вероятно противостояние в стиле холодной войны вроде того, когда в 1980-х гг. для ВМС США не было проблемой разнести вражескую группировку кораблей, поскольку она просто имеет наглость угрожать американским военно-морским силам", - отметил Киричевский.

Эксперт добавил, что Соединенные Штаты и Китай уже давно готовились к такому развитию событий.

"Соединенные Штаты Америки последние 2-3 года свою военную машину перестраивали в первую очередь для противостояния Китаю. Но и Поднебесная свою военную машину строила для выполнения задач по захвату острова Тайвань и возможному противостоянию с США в этом деле. Но, конечно, хотелось бы избежать развертывания такого конфликта", - заметил Иван Киричевский.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.

23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета.

25 июня Китай в очередной раз заявил о готовности "вернуть Тайвань".

29 июля на официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии Китая в Weibo (китайский аналог Twitter и Facebook) на фоне заявлений о возможном визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань появилось сообщение "Готовьтесь к бою!" .

30 июля Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы Chiayi Air Base. В это время спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси следует в самолете на остров, против чего выступал Китай.

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