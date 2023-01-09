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Вооружения всегда будет не хватать, сколько бы его ни было, - воин ВСУ Швайка

9 января, 2023 понедельник
20:09
война с Россией

В украинской армии на этом этапе и на следующем этапе наступления нужно много оружия, в частности, необходимо новое поколение пулеметов

Об этом в эфире Эспрессо заявил военнослужащий ВСУ Игорь Швайко.

"Военные в хорошем смысле слова напоминают хулиганов, которым всегда всего мало. Нам мало мин, артиллерийских боеприпасов, пулеметов. ВСУ в 2022 году стреляют из пулеметов "Максим" не ради картинки, а потому, что он на вооружении стоит", - отметил он. он.

По мнению Швайко, новое поколение пулеметов очень нужно.

"В армии на этом этапе и на следующем этапе наступления нужно много оружия. Если президент, министр обороны, главнокомандующий ВСУ повторяют эту фразу и она гражданским людям может немного надоедать, послушайте еще одну точку зрения. На самом деле оружия и боеприпасов мало. Военные должны не экономить, а пристреливаться, практиковаться, проходить выучки, проходить боевое крещение, чтобы в момент Х не с пулеметом "Максим", а из современного оружия раздавать "подарки" тем существам, которые полезли на нашу святую украинскую землю. Оружия мало, мин мало, снарядов мало и всегда так будет его не хватать, сколько бы его ни было", - подытожил военный.

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Военные новости
оружие для Украины
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