Вооружение с электронным управлением и ИИ: в Израиле представили танк нового поколения

Об этом информирует Xinhua.

Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что на иврите танк Barak означает "молния". Новая модификация, по его словам, показывает, что технологии могут обеспечить армии качественное преимущество.

Прогнозируют, что танк, известный также как Merkava Mark 5, будет принят на вооружение до конца 2023 года. Им постепенно заменят Merkava Mark 4, который, как сообщают военные, является основой израильского бронетанкового корпуса.

Новый танк оснащен системами искусственного интеллекта для обработки изображений и расширенными возможностями наблюдения и сканирования для экипажа внутри. среды снаружи танка простым движением головы", - говорится в сообщении.

Такое оборудование поможет определять расположение целей в реальном времени без необходимости подвергать экипажу опасности. Кроме того, танк оснащен мультисенсорными экранами и датчиками искусственного интеллекта для быстрого сбора информации.

По словам военных, танк Barak также будет оборудован системой противотанковой защиты Trophy, которая сможет обеспечить ему преимущество на поле боя.