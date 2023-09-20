Вооружение с электронным управлением и ИИ: в Израиле представили танк нового поколения
В Израиле представили новое поколение боевого танка Merkava (Barak), заявив, что он оснащен искусственным интеллектом и вооружением с электронным управлением: его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года
Об этом информирует Xinhua.
Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что на иврите танк Barak означает "молния". Новая модификация, по его словам, показывает, что технологии могут обеспечить армии качественное преимущество.
Прогнозируют, что танк, известный также как Merkava Mark 5, будет принят на вооружение до конца 2023 года. Им постепенно заменят Merkava Mark 4, который, как сообщают военные, является основой израильского бронетанкового корпуса.
Новый танк оснащен системами искусственного интеллекта для обработки изображений и расширенными возможностями наблюдения и сканирования для экипажа внутри. среды снаружи танка простым движением головы", - говорится в сообщении.
Такое оборудование поможет определять расположение целей в реальном времени без необходимости подвергать экипажу опасности. Кроме того, танк оснащен мультисенсорными экранами и датчиками искусственного интеллекта для быстрого сбора информации.
По словам военных, танк Barak также будет оборудован системой противотанковой защиты Trophy, которая сможет обеспечить ему преимущество на поле боя.
- 17 июля стало известно, что армия Израиля начала использовать искусственный интеллект для выбора целей для авиаударов и организации материально-технического обеспечения во время войны с Ираном. Отмечается, что одна из моделей искусственного интеллекта называется Fire Factory. Она использует информацию о целях для расчета погрузки боеприпасов и определения приоритетов.
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