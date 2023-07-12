Вооружение, обучение и разведданные: в FT узнали, какие гарантии безопасности G7 предоставит Украине
Гарантии безопасности G7 для Украины будут содержать поставки современного военного оборудования для суши, воздуха и моря, обучение ВСУ, обмен разведданными и помощь в киберзащите
Об этом пишет Financical Times.
Отмечается, что в обмен на гарантии безопасности Киев обяжется провести реформы, в частности судебной системы и гражданского контроля над армией.
"Мы понимаем, что лучшая гарантия для Украины – быть в НАТО. На нашем пути к НАТО мы хотели бы иметь гарантии безопасности и иметь их навсегда, чтобы они сделали наши отношения с западными странами более мощными", – сказал Зеленский журналистам.
Сообщается, что страны, не входящие в G7, также поощряются в согласовании собственных обязательств по безопасности Украины.
"Сегодняшняя декларация и гарантии безопасности откроют возможность для жестких двусторонних обязательств", - добавил президент Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал Зеленского на саммите.
"Сегодня мы встречаемся как равные. Я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники", - сказал Столтенберг.
Генсек призвал к "надежным договоренностям по безопасности Украины, чтобы история не повторилась".
"Я приветствую то, что многие союзники сегодня возьмут на себя обязательство оказывать долгосрочную помощь безопасности Украины", – сказал он.
Западные дипломаты говорят, что обязательства по безопасности помогут Украине освободить территорию, оккупированную Россией и модернизировать армию страны. Благодаря им, Киев также сможет быть уверенным, что поддержка будет продолжаться независимо от политических изменений в западных столицах.
Аманда Слоут, старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США заявила, что гарантии "помогут Украине создать войско, которое сможет защитить себя и сдержать наступление в будущем".
Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс
11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.
Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.
В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.
Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".
Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.
Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.
Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".
Подробнее о событиях на саммите НАТО смотрите в текстовом онлайне Эспрессо.TV.
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