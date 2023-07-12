Об этом пишет Financical Times.

Отмечается, что в обмен на гарантии безопасности Киев обяжется провести реформы, в частности судебной системы и гражданского контроля над армией.

"Мы понимаем, что лучшая гарантия для Украины – быть в НАТО. На нашем пути к НАТО мы хотели бы иметь гарантии безопасности и иметь их навсегда, чтобы они сделали наши отношения с западными странами более мощными", – сказал Зеленский журналистам.

Сообщается, что страны, не входящие в G7, также поощряются в согласовании собственных обязательств по безопасности Украины.

"Сегодняшняя декларация и гарантии безопасности откроют возможность для жестких двусторонних обязательств", - добавил президент Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал Зеленского на саммите.

"Сегодня мы встречаемся как равные. Я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники", - сказал Столтенберг.

Генсек призвал к "надежным договоренностям по безопасности Украины, чтобы история не повторилась".

"Я приветствую то, что многие союзники сегодня возьмут на себя обязательство оказывать долгосрочную помощь безопасности Украины", – сказал он.

Западные дипломаты говорят, что обязательства по безопасности помогут Украине освободить территорию, оккупированную Россией и модернизировать армию страны. Благодаря им, Киев также сможет быть уверенным, что поддержка будет продолжаться независимо от политических изменений в западных столицах.

Аманда Слоут, старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США заявила, что гарантии "помогут Украине создать войско, которое сможет защитить себя и сдержать наступление в будущем".

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

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