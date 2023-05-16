Об этом он рассказал в эфире телеканала Polsat, сообщает "Европейская правда" .

По словам премьера Польши, Зеленский рассказал ему о преступлениях российских военных и о ракетных обстрелах "и в то же время говорил о необходимости дополнительных поставок оружия и боеприпасов, чтобы украинцы – также защищающие нашу безопасность – могли быть максимально эффективными".

Среди других тем, поднятых президентом Украины, была и ситуация с ограничением импорта украинской аграрной продукции на рынки ЕС.

"Я объяснил ему, почему мы должны были произвести эти изменения, а также почему мы договорились с ЕС и ввели новые правила в торговле сельскохозяйственной продукцией", – сказал Моравецкий.

Кроме того, польский премьер обсудил с Зеленским исторические вопросы.

"Мы говорили об эксгумациях (польских жертв Украинской повстанческой армии – ред.). Мы требуем права провести их как можно быстрее, хотим, чтобы это произошло еще в мае-июне. Надеюсь, что на этот раз украинская сторона сдержит свое слово", – сказал он, добавив, что президент Украины "положительно" отреагировал на эти запросы.

Вопрос возобновления поисково-эксгумационных работ долгое время был среди проблемных в польско-украинских отношениях.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить введенный предыдущими украинскими властями запрет на эксгумации и поиски останков польских жертв на территории Украины, что стало ответом на снос памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье.

Первые поисковые работы во Львове были возобновлены в ноябре 2019 года. Украинская сторона выдачи последующих разрешений обусловила восстановлением разоренной в январе 2020 года могилы воинов УПА в Монастыре. Уничтоженную надгробную плиту тогда восстановили, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД.