Об этом сообщает издание Dynamo.Kiev.UA.

"Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы. Но я считаю, что если тренер вызывает какого-нибудь футболиста в сборную, то он делает, отталкиваясь от каких-то качеств этого исполнителя, а не просто из-за какой-то своей веры в него. Считаю, что в сборную необходимо вызвать только тех футболистов, показатели которых проанализированы. У меня нет информации о нынешнем тонусе Коноплянки, о том, какой у него пробег, какая интенсивность его действий. А эти данные очень важны!", - сказал главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров.

Однако Ребров отмечает, что он не будет анализировать выбор Ротаня.

"В моем понимании игра со сборной Англии будет достаточной энергозатратной. И каждый футболист должен будет готов делать в этом матче определенный объем работы. Поэтому, когда вызвали Коноплянку, значит он готов выполнять этот объем работы. Но я не собираюсь анализировать выбор главного тренера сборной Украины. Я только озвучиваю свое видение по списку футболистов на один конкретный матч", - сказал Сергей Ребров.

Национальная команда приступит к сбору 20 марта в Лондоне. Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.

Руслан Ротань уже обнародовал список футболистов, сыграющих против Англии. Главной неожиданностью стало возвращение к национальной команде Евгения Коноплянки, выступающего за польскую "Краковию".

Вызов Коноплянки активно обсуждается в сети.