"Вообще не обсуждаются политические вопросы": Лубинец о переговорах с Катаром о возвращении детей, вывезенных из ВТО

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

"Там вообще не обсуждаются политические вопросы. Я понимаю, что российская сторона постоянно пытается в своих переговорах с посредниками найти такую точку, где посредники будут давить и на нас, на Украину. Хорошо, что по состоянию на данный момент у Катара получилось ограничить полное общение. Исключительно обсуждают только вопросы гуманитарных проблем граждан Украины", - заявил Лубинец.

По словам омбудсмена, первые разговоры по поводу участия Катара начались во время приезда представителя этой страны в Украину. Позже этот вопрос обсуждали на форуме в Джидде, состоявшемся в начале августа. Однако, как именно властям Катара удалось убедить Россию вернуть украинских детей, Лубинец не разглашает.

"У нас много инициатив со стороны наших международных партнеров. Но первая страна, которая показала конкретный результат такого сотрудничества, по возвращению украинских детей, у нас оказался Катар", - сказал он.

Лубинец отметил, что Украина продолжает работать с Катаром по возвращению незаконно ввезенных людей, а также не исключает никаких предложений такого посредничества со стороны других международных партнеров.

Что известно о возвращении детей из ВТО

14 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что с момента создания отдельного координационного штаба по вопросам детей домой вернули 386 маленьких украинцев. Это только те дети, которые были депортированы на территорию РФ. В то же время подсчет детей, возвращенных с оккупации, будут вести отдельно.

"Мы решили разделить эти цифры, потому что одно дело вернуть после депортации ребенка с территории РФ, другое дело – когда мы возвращаем детей, принудительно перемещенных в пределах временно оккупированной территории Украины", - сказал Лубинец.

16 октября из ВОТ Херсонщины вернули 6 детей из двух семей.

Также 24 октября многодетной семье из временно оккупированного Скадовска Херсонской области удалось перевезти на подконтрольную правительству территорию Украины.