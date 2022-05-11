Вообще эту нацию выбросить, – капитан "Ворсклы" об отстранении РФ от еврокубков

Об этом сообщает "Футбол NEWS".

"Вообще эту нацию выбросить. Пусть они у себя, на своей территории туристические какие-то маршруты прокладывают. Пусть они там себе играют в футбол, разные виды спорта. Они там будут чемпионами мира по Европе, или наоборот – чемпионами Европы по миру. И пусть себе там процветают, в своей стороне", – сказал Владимир Чеснаков.

На счету 34-летнего Чеснакова 17 матчей, 1 гол и 1 ассист в этом сезоне. Капитан "Ворсклы" выступает на позиции центрального защитника.

17 апреля футбольные клубы "Ворскла" и "Полтава" провели благотворительный виртуальный матч для поддержки ЗСУ.

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