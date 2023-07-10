То, что Украина и Польша начали предпринимать ряд политических мер, связанных с примирением по Волынской трагедии, — это огромный шаг вперед.

Но у нас одна глобальная проблема, которая может перечеркнуть все положительные начинания. И эта проблема – отсутствие нашей (украинской) истории Второй мировой войны. Пока мы к ней даже не приступили. Есть или подшаманные релизы советских нарративов, или глорификация украинских повстанцев.

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И здесь должно быть желание и финансирование государства для этой истории. Сложной истории, со многими неприятными для нас аспектами. Пока, к сожалению, все боятся даже говорить об этом. Полтора года войны – но страх побеждает.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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