Волынская трагедия: у нас нет собственной истории, только релизы советских нарративов
Должно быть желание и финансирование государства для написания этой истории
То, что Украина и Польша начали предпринимать ряд политических мер, связанных с примирением по Волынской трагедии, — это огромный шаг вперед.
Но у нас одна глобальная проблема, которая может перечеркнуть все положительные начинания. И эта проблема – отсутствие нашей (украинской) истории Второй мировой войны. Пока мы к ней даже не приступили. Есть или подшаманные релизы советских нарративов, или глорификация украинских повстанцев.
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И здесь должно быть желание и финансирование государства для этой истории. Сложной истории, со многими неприятными для нас аспектами. Пока, к сожалению, все боятся даже говорить об этом. Полтора года войны – но страх побеждает.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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