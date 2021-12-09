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Главная Общество Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области - антилидеры вакцинации, - Минздрав

Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области - антилидеры вакцинации, - Минздрав

9 декабря, 2021 четверг
12:25
Общество вакцинация

Главный санврач Игорь Кузин назвал четыре области Украины с самыми низкими показателями вакцинации от коронавируса

Об этом он сообщил на брифинге.

Кузин отметил, что с начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 26 млн прививок против COVID-19. По крайней мере одну дозу вакцины имеют 45% взрослых украинцев. Полностью иммунизированы 39% граждан.

"В то же время неутешительные показатели вакцинации фиксируем в Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях", - отметил он.

Главный санврач Украины назвал эти регионы антилидерами по охвату COVID-вакцинацией среди взрослого населения.

  • Напомним, 9 декабря в Украине расширили список профессий для обязательной COVID-вакцинации.

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