Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области - антилидеры вакцинации, - Минздрав
Главный санврач Игорь Кузин назвал четыре области Украины с самыми низкими показателями вакцинации от коронавируса
Об этом он сообщил на брифинге.
Кузин отметил, что с начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 26 млн прививок против COVID-19. По крайней мере одну дозу вакцины имеют 45% взрослых украинцев. Полностью иммунизированы 39% граждан.
"В то же время неутешительные показатели вакцинации фиксируем в Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях", - отметил он.
Главный санврач Украины назвал эти регионы антилидерами по охвату COVID-вакцинацией среди взрослого населения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.03
Покупка 27.03Продажа 27.27
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное