Волынская и Запорожская области перейдут в "желтую" зону карантина с 30 декабря

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.



"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.



Немчинов напомнил, что согласно новым правилам карантина, действующим с 6 декабря, в регионе с "желтым" уровнем эпидопасности посещать общественные заведения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справка 063/о.



"Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат об выздоровлении", - добавил министр.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Волынской и Запорожской областях снизился коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом.

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