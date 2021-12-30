Волынская и Запорожская области перешли из "красной" зоны карантина в "желтую"

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов .



Теперь на все регионы Украины распространяется "желтый" уровень эпиднебезопасности.



Согласно правилам карантина, в "желтых" облатях посещать общественные заведения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.



Для обслуживания посетителей и клиентов работники ресторанов, гостиниц и спортзалов должны иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или COVID-сертификат о выздоровлении.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Волынской и Запорожской областях снизился коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом.

28 декабря Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о переводе этих областей из "красной" зоны в "желтую".

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