Волынская и Запорожская области перешли из "красной" зоны карантина в "желтую"
30 декабря Волынскую и Запорожскую области перевели из "красной" в "желтую" зону карантинных ограничений
Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов .
Теперь на все регионы Украины распространяется "желтый" уровень эпиднебезопасности.
Согласно правилам карантина, в "желтых" облатях посещать общественные заведения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.
Для обслуживания посетителей и клиентов работники ресторанов, гостиниц и спортзалов должны иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или COVID-сертификат о выздоровлении.
- Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Волынской и Запорожской областях снизился коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом.
- 28 декабря Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о переводе этих областей из "красной" зоны в "желтую".
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