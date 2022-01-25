Волынская, Донецкая, Одесская и Закарпатская области перешли из "желтой" зоны карантина в "оранжевую"
По состоянию на 25 января в Украине 14 областей находятся в "оранжевой" зоне карантинных ограничений
Об этом сообщает Минздрав .
В "красной" зоне находится только Ивано-Франковская, но в нее могут войти Ровенщина, Львовщина и Виннитчина.
В "оранжевую" зону карантина входят 14 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая.
"Желтыми" остаются следующие регионы: Киев, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Херсонская, Черкасская области.
- Напомним, Ивано-Франковская область перешла из "оранжевой" в "красную" зону карантина.
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