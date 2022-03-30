Волынь получила гуманитарную помощь от Сейма Польши, - глава ОГА

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.



По его словам, в доставленном польским представительством грузе рассортирована специализированная гуманитарная помощь. В частности, это инсулины, антибиотики и обезболивающие.

Все сертифицировано, закуплено в Польше и доставлено на Волынь.



"В целом груз очень необходим, ведь его можно быстро сформировать и отправить по запросам, которые к нам поступают от общественных организаций, волонтеров или военных администраций других областей", - добавляет глава Волынской ОГА.