Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов
Шведский концерн Volvo прекратил доступ российских пользователей к своим онлайн-сервисам, включая программы для дилеров VIDA и частично мобильный сервис Volvo On Call
Об этом информирует российский сайт iXBT.com .
Дилеры заявляют, что не смогут выполнить некоторые работы, например кодировать новые ключи.
Мобильное приложение и сервис Volvo On Call пока еще не были полностью остановлены, но владельцы заметили, что последняя версия программы не работает. Также наблюдаются сбои на некоторых моделях смартфонов и в работе тех или иных функций.
Сообщается, что проблемы касаются машин Volvo нового поколения, а для моделей, не требующих интернет-соединения и удаленных баз данных, практически ничего не поменяется.
Ранее подобные решения принимали Mercedes-Benz, Audi, BMW и Jaguar Land Rover.
- 28 февраля 2022 года шведский производитель Volvo заявил, что закрывает все свое производство и продажу в России из-за нападения Москвы на Украину.
- Напомним, в июне министерство обороны Швеции и администрация города Гетеборг рассматривали возможность бойкотирования шведского автопроизводителя Volvo, принадлежащего китайской корпорации, работающей в РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.18
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное