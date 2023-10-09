Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов

Об этом информирует российский сайт iXBT.com .

Дилеры заявляют, что не смогут выполнить некоторые работы, например кодировать новые ключи.

Мобильное приложение и сервис Volvo On Call пока еще не были полностью остановлены, но владельцы заметили, что последняя версия программы не работает. Также наблюдаются сбои на некоторых моделях смартфонов и в работе тех или иных функций.

Сообщается, что проблемы касаются машин Volvo нового поколения, а для моделей, не требующих интернет-соединения и удаленных баз данных, практически ничего не поменяется.

Ранее подобные решения принимали Mercedes-Benz, Audi, BMW и Jaguar Land Rover.