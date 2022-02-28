Volvo останавливает выпуск машин в РФ из-за вторжения в Украину
Шведский производитель грузовиков AB Volvo прекратил все свое производство и продажу в России из-за нападения Москвы на Украину
Об этом сообщает Reuters.
28 февраля в компании заявили о прекращении выпуска автомобилей в России из-за полномасштабного вторжения Путина в Украину. Отмечается, что Volvo Group генерирует около 3% своих продаж в России и имеет один завод в стране.
"Теперь мы имеем чуть больше ясности относительно санкций и безопасности в регионе... это значит, что все операции в России прекращаются", - заявил представитель компании, добавив, что меры будут применяться к дальнейшей информации.
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