Volvo останавливает выпуск машин в РФ из-за вторжения в Украину

Об этом сообщает Reuters.



28 февраля в компании заявили о прекращении выпуска автомобилей в России из-за полномасштабного вторжения Путина в Украину. Отмечается, что Volvo Group генерирует около 3% своих продаж в России и имеет один завод в стране.



"Теперь мы имеем чуть больше ясности относительно санкций и безопасности в регионе... это значит, что все операции в России прекращаются", - заявил представитель компании, добавив, что меры будут применяться к дальнейшей информации.



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