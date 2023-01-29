Волошин из экс-ОПЗЖ тоже сдает мандат, а у Королевской с мужем есть паспорта РФ, - Гончаренко

Об этом 29 января 2023 года проинформировал парламентарий Алексей Гончаренко.

"Олег Волошин из ОПЗЖ слагает мандат", – отметил он.

Также Гончаренко объяснил, чем обусловлено сложение мандатов Наталией Королевской и ее мужем Юрием Солодом, которые тоже раньше были в ОПЗЖ.

"Это не волевое решение. Объясняю. 23 января для парочки возникла угроза лишения мандатов. За паспорта РФ. Зачем же ждать, когда эти паспорта найдут? И они сразу же решили "уйти сами". Раньше почему-то не хотели", - заявил Алексей Гончаренко. .

При этом Юрий Солод, по словам Гончаренко, в 2022 году ни разу не появился в Верховной Раде.

Справка

Олегу Волошину 41 год. Родом из Николаева.

Политолог-международник по специальности.

Входил в редколлегию телеканала "112".

Журналисты-расследователи из "Схем" утверждали о наличии у него российского паспорта.

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