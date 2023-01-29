Волошин из экс-ОПЗЖ тоже сдает мандат, а у Королевской с мужем есть паспорта РФ, - Гончаренко
Народный депутат, бывший член парламентской фракции запрещенной ныне партии ОПЗЖ Олег Волошин решил сложить мандат
Об этом 29 января 2023 года проинформировал парламентарий Алексей Гончаренко.
"Олег Волошин из ОПЗЖ слагает мандат", – отметил он.
Также Гончаренко объяснил, чем обусловлено сложение мандатов Наталией Королевской и ее мужем Юрием Солодом, которые тоже раньше были в ОПЗЖ.
"Это не волевое решение. Объясняю. 23 января для парочки возникла угроза лишения мандатов. За паспорта РФ. Зачем же ждать, когда эти паспорта найдут? И они сразу же решили "уйти сами". Раньше почему-то не хотели", - заявил Алексей Гончаренко. .
При этом Юрий Солод, по словам Гончаренко, в 2022 году ни разу не появился в Верховной Раде.
Справка
Олегу Волошину 41 год. Родом из Николаева.
Политолог-международник по специальности.
Входил в редколлегию телеканала "112".
Журналисты-расследователи из "Схем" утверждали о наличии у него российского паспорта.
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