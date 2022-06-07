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Волонтеры сообщили об эвакуации 1400 человек из оккупированной Харьковщины

7 июня, 2022 вторник
22:17
война с Россией

6 июня с оккупированных территорий Харьковской области волонтерам удалось эвакуировать 1400 граждан

Об этом сообщила координатор общественной организации Helping to leave (Чехия) Дина Урих, передает Укринформ.

"Нам удалось организовать выезд более 1400 человек. Это дети, женщины, пожилые люди, люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями", - сообщила Урих.

По ее словам, в колонне находились жители оккупированных городов Купянск, Волчанск, поселков Шевченково, Боровая, Большой Бурлук, а также несколько семей из города Изюм.

В частности, 6 июня волонтерам удалось вывезти несколько человек с болезнью Паркинсона, пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, а также беременных.

По данным волонтеров, украинцев тщательно проверяют, мужчин призывного возраста не выпускают из восторженных общин.

"Оккупанты не позволяют въезд на эти территории, забрать людей на волонтерском транспорте невозможно. Так что автомобилей становится все меньше, а спрос растет", - объясняет Урих.

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эвакуация
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