Волонтеры собирают доказательства издевательств российских военных и примитивный мир оккупантов | Ирина iSky в проекте "Война и волонтеры"
7 апреля в 17:00 в эфире You Tube и Facebook телеканала Эспрессо в программе "Война и волонтеры" с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с волонтером и фотографом ВСУ Ириной iSky
Женщина с начала полномасштабной войны начала помогать войску и в первые месяцы уехала снимать боевые действия на передовой. Она снимает военных и фиксирует последствия оккупации для иностранцев.
Что больше всего шокировало иностранцев в поведении россиян, о чем думали оккупанты и как волонтер помогает психологически перезагрузить воинов.
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