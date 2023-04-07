Волонтеры собирают доказательства издевательств российских военных и примитивный мир оккупантов | Ирина iSky в проекте "Война и волонтеры"

Женщина с начала полномасштабной войны начала помогать войску и в первые месяцы уехала снимать боевые действия на передовой. Она снимает военных и фиксирует последствия оккупации для иностранцев.

Что больше всего шокировало иностранцев в поведении россиян, о чем думали оккупанты и как волонтер помогает психологически перезагрузить воинов.