Волонтеры Rescue Now UA вывезли из Харькова более сотни тяжелобольных людей
В общей сложности на адреса активистов поступило более 10 тысяч заявок о помощи от харьковчан
Об этом они сообщили на своей Facebook-странице, информирует Еспресо.TV
"Мы продолжаем работать. Ежедневно бесплатно вывозим людей из Харькова в Полтаву и Днепр. За месяц работы вывезли 101 тяжелобольного из труднодоступных участков, домов, квартир. Мы продолжаем кормить. Ежедневно с сетью волонтерских кухонь Харькова мы готовим до 20 000 порций еды. рисковать. Под падающими снарядами мы развозим гуманитарную помощь и медикаменты пожилым людям, семьям с детьми и тем, кто не в состоянии позаботиться о себе", - сообщают волонтеры.
Также они призывают всех присоединиться к помощи жителям Харькова: едой, деньгами, бензином.
"Нам нужны постоянные поставки продуктов и предметов первой необходимости для наших гуманитарных хабов. Нам нужны деньги на приобретение продуктов, бензина и для аренды автобусов".
В отчете инициативы отмечено, что кроме вывезенных тяжелобольных и благотворительных обедов удалось спасти почти 1,5 тысячи харьковчан, около сотни домашних животных. Всего в команде работает более 30 волонтеров в Харькове, Днепре и Полтаве.
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