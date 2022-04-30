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Волонтеры передали жителям Луганской области зарядные устройства на солнечных батареях, ведь почти все электросети разрушены россиянами

30 апреля, 2022 суббота
21:19
война с Россией

Фонд громад Луганщины "Хорс" передал в Лисичанск и Северодонецк компактные уличные печки и мобильные зарядные устройства на солнечных батареях, поскольку электросети разрушены в результате боевых действий

Об этом в телеграме написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"50 крайне нужных жителям Луганщины мобильных зарядных устройств на солнечных батареях и компактные уличные печки доставили северодончанам и лисичанам активисты благотворительной организации Фонд громад Луганщины "Хорс"", - сообщил он.

По словам главы Фонда Анны Боровой, облсовет решил проблему с поставкой питания и вещей первой необходимости, но для людей в убежищах также важно иметь связь с близкими.

"К сожалению, электросети почти полностью разрушены, так что реально зарядить телефон возможно только от павербанка на солнечных батареях. Тем более, впереди лето", - добавила она.

Анна Боровая отметила, что стоимость зарядки чуть-чуть превышает 3 тыс. грн, поэтому собрать средства было не сложно.

"Это волонтеры из Канады и США, дружественные общественные организации: Кременская бизнес-ассоциация и Донецкий молодежный дебатный центр. Всего было приобретено 70 зарядных устройств. 50 уже распределены по местам массового пребывания людей, еще 20 - поедут в горячие точки Луганщины в ближайшее время", - отметил Сергей Гайдай.

Также нужны уличные печки "Бастион". Предприятие производит разборные конструкции для укрытий и мест концентрации переселенцев, в том числе кровати и раскладные столы с лавками, которые легко монтировать и переносить.

Анна Боровая отметила, что вместе с партнерами фонд собрал более 100 тыс. грн на приобретение и доставку лекарств, а также эвакуацию.

  • Российские оккупанты обстреляли Кременскую электроподстанцию, в результате чего без света остались все населенные пункты Луганщины.

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Новости
эвакуация
солнечная батарея
благотворительный фонд
Сергей Гайдай
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