Волонтеры передали военным дежурную партию благотворительной помощи

Воины получили продовольствие, медоборудование и снаряжение для саперов. Это двадцать тонн необходимого для подразделений Сил обороны "добра" - для тех, кто воюет в самых горячих точках Украины.

“Грузинскому батальону мы предоставили воду, консервы для еды, а также таблетки для обеззараживания воды и лекарства. Национальная гвардия Украины получает от нас средства личной гигиены, одноразовую посуду, питьевую воду и многое другое”, - рассказывает представитель благотворительного фонда "Мира и Добра" Сергей Лифарь.

Помощь поедет на самый горячий участок фронта – Бахмутское направление. Военных поддерживают волонтеры и подразделения, которые проходят подготовку в тылу - для участия в контрнаступлении.

“Благодаря ребятам из благотворительного фонда "Мира и Добра" мы наконец-то смогли сейчас получить продукты для наших новых бойцов, только что приехавших из Грузии. Это новая группа из 560 человек. Вооруженные силы Украины выделили два танка на эту группу. Это новое формирование, которое сейчас готовит Грузинский легион”, - делится впечатлениями помощник командира грузинского национального легиона Сергей

Среди получателей волонтерской помощи – Государственная спецслужба транспорта, грузинские добровольцы, нацгвардейцы и спецназовцы. Это уже вторая большая партия, которую передали через неделю.

“Получаем броню, средства гигиены, медицинские средства, разные лекарства и продукты. Многое очень получаем, очень долго перечислять. Все необходимое, что нам нужно, у нас есть”, - заявляет военнослужащий национальной гвардии Украины с позывным “Борзый”.

Благотворительный фонд "Мира и добра" работает с 2010 года. С первых дней полномасштабного вторжения России волонтеры помогают Силам обороны Украины и гражданским украинцам в прифронтовой зоне.