Волонтеры надели служебных собак пограничников в бронежилеты и защитные очки

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Комплекты амуниции, а именно: бронежилеты, защитные очки и обувь, наушники, медицинские наборы с лекарствами передала защитникам волонтерская организация "Берегитесь и @баште". Теперь выполнять боевые задания служебным собакам станет безопаснее, ведь такая экипировка не будет мешать. травмирований", - написали пограничники и показали фотографии собак в амуниции.

Напомним, военнослужащие Госпогранслужбы благодаря дрону уничтожили вражеский танк

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