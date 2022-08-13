Волонтеры надели служебных собак пограничников в бронежилеты и защитные очки
Пограничники-кинологи получили защитную амуницию для служебных собак
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Комплекты амуниции, а именно: бронежилеты, защитные очки и обувь, наушники, медицинские наборы с лекарствами передала защитникам волонтерская организация "Берегитесь и @баште". Теперь выполнять боевые задания служебным собакам станет безопаснее, ведь такая экипировка не будет мешать. травмирований", - написали пограничники и показали фотографии собак в амуниции.
- Напомним, военнослужащие Госпогранслужбы благодаря дрону уничтожили вражеский танк
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