Волонтеры из Польши и телеканал Еспресо передали тепловизоры на фронт

Их ждут бойцы второго Интернационального Легиона, защищающего Донецкое направление и наши котики на Бахмутском направлении (данные не уточняем ради безопасности воинов).

Теперь, имея тепловизоры, наши ребята смогут еще эффективнее действовать на опережение, вовремя определять снайпера, замечать диверсантов, наблюдать за действиями орков на их позициях и, самое главное, вовремя отреагировать на действия врага для сохранения собственной жизни!

Благодарим коллектив польской фирмы “Konstrpol sp. z oo”, которая с начала полномасштабной войны помогает нашим ребятам из передовой и вместе с нами приближает Победу!

Все будет Украина!