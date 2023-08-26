Волонтеры из Николаева побили рекорд львовян, создав крупнейшую в Украине маскировочную сетку

Об этом рассказал организатор мероприятия Евгений Нотевский, передает "Общественное".

Сеть была сплетена по инициативе волонтеров организации "Молодежь — будущее нации" в рамках акции "ВСУ под покровом: искусство маскировки в действии". Развернули полотно на фоне парада сгоревшей и захваченной российской техники на Крещатике в Киеве.

Ее длина около одного километра. В частности, волонтеры оставили 50 метров пустого основания, чтобы киевляне и гости города имели возможность приобщиться к плетению и установлению рекорда. Она была разложена от Майдана Незалежности до торгово-развлекательного центра ЦУМ.

Для изготовления сетки понадобилось семь дней и около 500 человек.

Представители Книги рекордов Украины измерили размеры сетки и подтвердили новый рекорд.

"Мы имеем 2294 квадратных метров. На сегодняшний день это самая большая сетка в Украине. Она измерялась по площади потому, что это было отмечено в номинации. И сегодня мы превзошли рекорд, который был зафиксирован во Львове в 2022 году", — сказала руководительница национального реестра рекордов. Украина Лана Ветрова.

Дальнейшая судьба маскировочной сетки уже решена - ее разрезают и передадут на позиции украинским военным. По состоянию на 25 августа волонтеры имеют запросы от 12 боевых бригад.