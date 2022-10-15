Об этом сообщает пресс-служба Гончаренко центра.

Ко Дню защитников и защитниц Украины Гончаренко центры провели всеукраинскую акцию «Подарок для военного». Во время акции все желающие могли принести в волонтерское пространство в своем городе подарок с праздничным пожеланием для солдат. Целью было поблагодарить военных за то, что они рискуя собственной жизнью защищают Украину. Всего центры собрали 378 подарков, отправленных в Николаевский Гончаренко центр, где их торжественно вручили защитникам и защитницам, которые сейчас находятся на Южнобужском фронте.

Как рассказала финансовый директор волонтерской сети Валентина Шульц, в основном люди передавали теплую одежду, продукты длительного хранения, вкусности, открытки и подарки сделанные собственноручно. "Мы анонсировали акцию буквально 10 дней назад и люди активно откликнулись. В Кропивницком сделали окопные свечи, которые очень нужны на фронте. В Одессе собственноручно сшили теплые одеяла. В Теофиполе вязали носки. Также все уже знают и привыкли к тому факту, что не только мужчины, но и женщины защищают Украину. Поэтому у всех подарков есть соответствующие гендерные маркировки – для защитников и для защитниц", - сообщила волонтер.

Основатель волонтерской сети Гончаренко центр, нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул, что цель акции – поддержать боевой дух армии. "Мы хотим, чтобы наши солдаты чувствовали поддержку и знали, что народ Украины – и взрослые, и дети – постоянно рядом с ними мыслями и сердцем. Это ощущение поддерживает боевой дух армии, без которого невозможно продвижение вперед. Сейчас на юге горячо и важно, чтобы украинские военные знали, что мы благодарны им за каждый отвоеванный сантиметр нашей земли. Вручение подарков состоялось в Николаеве - городе, который ежедневно доказывает свою силу и несокрушимость", - отметил Алексей Гончаренко.

По словам Марины Пелипенко, боевого медика одного из подразделений 28-й отдельной механизированной бригады, который находится сейчас на Южнобужском направлении, особенно их поражают подарки сделанные детьми собственноручно. "Каждому солдату важно, что о нас помнят в тылу. Особенно трогательны подарки и открытки от детишек. Когда мы читаем, с какой искренностью обращаются к нам дети, как они любят Украину, то даже у суровых воинов слезы обращаются на глаза. Благодаря нашим детям мы понимаем, что наша жертва не напрасна. Что мы обязательно победим", - подчеркнула защитница.

Для справки: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.

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