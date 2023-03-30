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Волонтеры из Чехии отправили в Украину 15 комплексов противовоздушной обороны Viktor

30 мартa, 2023 четверг
10:35
Мир

В четверг, 30 марта, чешские волонтеры сообщили, что 15 мобильных зенитных комплексов Viktor, приобретенных за собранные средства, уже отправились в Украину

Об этом информируют волонтеры в твиттере на странице "Подарок Путину".

Чешским волонтерам удалось собрать 3,75 млн евро.

"Пора прощаться. 15 систем борьбы с беспилотниками MR-2 Viktor, на которые мы собрали от вас 90 миллионов (крон, - ред.) отправляются на фронт", - пишут в сообщении.

"Пусть ребята метко стреляют в Украине, берегите себя, скоро мы вам пришлем ракетную установку Przemysław. Скрещиваем пальцы", - добавили волонтеры.

В настоящее время чехи собирают на реактивную установку Przemysław и 365 ракет для украинской армии .

Přišel čas se rozloučit. ???? 15 protidronových systémů MR-2 Viktor na které jsme od Vás před Vánoci vybrali 90 milionů odjíždí na frontu. Ať Vám to na Ukrajině přesně střílí kluci, opatrujte se, brzo za Vámi pošleme raketomet Přemysl. https://t.co/RyCyPqJczC Držíme palce ????????????????❤️ pic.twitter.com/I6ZjxipLPz

— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 30, 2023

Отмечается, что пулемет Viktor – это модернизированная версия зенитного оружия в Чехии со спаренными пулеметами КПВТ, использующими боеприпасы калибра 14,5 х 114 мм для поражения воздушных или, при необходимости, наземных целей. Его дальность стрельбы составляет более 2 км. Оружие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для стрельбы прямым наведением по наземным целям.

13 ноября 2022 года стало известно о начале сбора €3,7 млн на 15 комплексов Viktor для борьбы с дронами и другими целями на малых высотах для Украины.

Тогда сообщалось, что пулемет будет находиться на внедорожнике Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, позволяющим вести огонь из салона.

Комплекс оснащен рядом дополнительных устройств. В частности, это дневной и ночной зенитный прицел, а также прицел для стрельбы прямой наводкой по наземным целям. Кроме того, есть запасные стволы с возможностью быстрой замены при перегреве.

Чехия
оружие
война с Россией
помощь Украине
оружие для Украины
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2023, четверг
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