Волонтеры "Гончаренко центра" в Вараше передали 10 резервуаров для питьевой воды учебным заведениям

Резервуары с питьевой водой будут установлены в учебных заведениях. С начала войны команда центра работает в режиме волонтерского хаба – отправляет гуманитарную помощь для армии в горячие точки, занимается поддержкой беженцев, а также заботится о гражданском населении.

По данным ЮНИСЕФ, из-за активных боевых действий шесть миллионов украинцев не имеют постоянного доступа к питьевой воде. Даже в относительно спокойных областях остается угроза российского вторжения, а также бомбардировок, из-за чего могут быть повреждены электросети и система водоснабжения. Поэтому "Гончаренко центр" в Вараше, Ривненской области, заранее занялся проблемой обеспечением территориальной громады питьевой водой. Активисты из Нидерландов передали волонтерам "Гончаренко центров" 10 резервуаров на 500 литров каждый. Эти резервуары будут установлены в учебных заведениях. В благодарность за поддержку маленькие ученики варашского "Гончаренко центра" подарили благотворителям из Нидерландов сделанный собственноручно постер в желто-голубых цветах.

Александр Гребинь, руководитель варашской ячейки "Гончаренко центров" рассказал, что международные волонтеры активно сотрудничают с центром. Также он подчеркнул, что даже несмотря на контролируемую ситуацию в Ривненской области, важно сделать все, чтобы люди чувствовали себя защищенными. "К счастью, в Вараше спокойно. Но ситуация на границе все равно напряженная. Враг коварный, это – нелюди. От них можно ожидать чего угодно. Поэтому мы должны заранее позаботиться о наших жителях. Мы руководствуемся печальным опытом Донбасса, Черниговщины и Николаевщины. Поэтому делаем все, чтобы в случае усложнения ситуации наша громада была обеспечена питьевой водой", – подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что "Гончаренко центр" в Вараше возобновляет образовательное направление деятельности, в частности занятия по английскому языку офлайн, курсы медицинской помощи для населения, заседания женского клуба "Живи по полной", английские разговорные клубы. Также центр ежедневно собирает и отправляет в восточные области Украины гуманитарную помощь для военных и беженцев: лекарства, пищевые продукты, средства гигиены, вещи первой необходимости.

Для справки: "Гончаренко центры" — всеукраинская сеть открытых культурно-образовательных центров, которые сейчас переформатированы в систему волонтерских хабов, занимающихся помощью армии и беженцам. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведения курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирования навыков финансовой грамотности, обучения пожилых людей современным технологиям.



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