Волонтерское движение "Трибунал для Путина" собрало более 10 тыс. доказательств преступлений армии РФ в Украине

Об этом в телеграмм сообщает русскоязычное эстонское интернет-издание "Можем объяснить" со ссылкой на издание "Верстка".

Правозащитное движение "Трибунал для Путина", фиксирующее военные преступления в Украине, обнародовало первые итоги работы, демонстрирующие масштабы российских зверств в Украине:

Как минимум 720 ударов нанесены по гражданским объектам: больницам, школам, детсадам и церквям.

Задокументировано не менее 605 случаев применения неизбирательного оружия: системами "Смерч", "Сонцеплёк", "Буратино".

Собрано свидетельства как минимум 432 случаев похищения мирных жителей.

Не менее 173 раз сообщалось об умышленных убийствах гражданских лиц.

Зафиксировано 119 случаев уничтожения или присвоения чужого имущества в крупных размерах

24 факта использования гражданских лиц, как живой щит.

Эту информацию "Трибунал для Путина" планирует передать для расследования в Международный уголовный суд. Кроме того, движение выступает за создание международного трибунала над обвиняемыми.

Прокурор Карим Хан и следственная группа Международного уголовного суда начали работу в Украине по сбору доказательств военных преступлений Кремля в середине марта.

28 марта стало известно, что 42 страны обратились в Международный уголовный суд по поводу преступной деятельности РФ в Украине.

13 апреля главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил освобожденную от россиян Бучу и признал, что здесь совершались преступления.

15 мая Карим Хан сообщил, что для расследования военных преступлений России в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда.

8 июня ЕС выделил 7,25 млн евро для поддержки расследований военных преступлений РФ в Украине Международным уголовным судом.

Сегодня, 15 июня, Венедиктова и прокурор Гаагского суда осмотрели места военных преступлений РФ в Харькове.

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