Волонтерское движение "Трибунал для Путина" собрало более 10 тыс. доказательств преступлений армии РФ в Украине
Все собранные данные планируется передать в Международный уголовный суд
Об этом в телеграмм сообщает русскоязычное эстонское интернет-издание "Можем объяснить" со ссылкой на издание "Верстка".
Правозащитное движение "Трибунал для Путина", фиксирующее военные преступления в Украине, обнародовало первые итоги работы, демонстрирующие масштабы российских зверств в Украине:
- Как минимум 720 ударов нанесены по гражданским объектам: больницам, школам, детсадам и церквям.
- Задокументировано не менее 605 случаев применения неизбирательного оружия: системами "Смерч", "Сонцеплёк", "Буратино".
- Собрано свидетельства как минимум 432 случаев похищения мирных жителей.
- Не менее 173 раз сообщалось об умышленных убийствах гражданских лиц.
- Зафиксировано 119 случаев уничтожения или присвоения чужого имущества в крупных размерах
- 24 факта использования гражданских лиц, как живой щит.
Эту информацию "Трибунал для Путина" планирует передать для расследования в Международный уголовный суд. Кроме того, движение выступает за создание международного трибунала над обвиняемыми.
- Прокурор Карим Хан и следственная группа Международного уголовного суда начали работу в Украине по сбору доказательств военных преступлений Кремля в середине марта.
- 28 марта стало известно, что 42 страны обратились в Международный уголовный суд по поводу преступной деятельности РФ в Украине.
- 13 апреля главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил освобожденную от россиян Бучу и признал, что здесь совершались преступления.
- 15 мая Карим Хан сообщил, что для расследования военных преступлений России в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда.
- 8 июня ЕС выделил 7,25 млн евро для поддержки расследований военных преступлений РФ в Украине Международным уголовным судом.
- Сегодня, 15 июня, Венедиктова и прокурор Гаагского суда осмотрели места военных преступлений РФ в Харькове.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 37
- Актуальное
- Важное