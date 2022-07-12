Художник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Волонтерка - это суперважно, ведь так создается тело нации. Ведь нация воюет и держит на плечах все это. Не было бы волонтерки - не было бы ничего, ведь это манифестация взаимной любви и доверия. Волонтерка - это тело сопротивления", - отметил Семесюк. .

Музыкант добавил, что волонтерство объединило украинцев и проявило глубинные рыцарские инстинкты.

"Волонтерство дает ощущение приобщенности к чему-то величественному. Да, кто-то копейкой, кто-то вкладывает в это свое имя, репутацию. Надо использовать все имеющиеся у нас ресурсы. Нужно вовлекаться в это национальное тело, ведь пробился инстинкт: мы посмотрели друг на друга и объединились. Национальный инстинкт показал нам, откуда мы родом - из рыцарских времен", - заметил Иван Семесюк.

24 июня стало известно, что Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков за три дня собрали деньги на 4 "байрактара" . Через несколько дней производитель беспилотников заявил, что отдаст бесплатно 3 "байрактара".

27 июня стало известно, что фонд "Вернись живым" приобрел для военных 100 новых пикапов, общей стоимостью 2,6 млн евро.

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