Волонтера и парамедика Юлию Паевскую (Тайру) освободили из плена, - Зеленский
Украине удалось освободить известного волонтера и парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которая с марта находилась в плену оккупантов
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена Тайру – украинского медика и волонтера Юлию Паевскую. Благодарен всем, кто работал на этот результат. Она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех наших людей и чтобы получить еще больше положительных решений для Украины", – отметил Владимир Зеленский.
- Юлия Паевская попала в плен в Мариуполе 17 марта.
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