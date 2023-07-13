Об этом Дана Яровая написала в facebook.

Аукцион длился только сутки, но торги проходили крайне динамично: начальная ставка составила 5 тыс. грн, а победная – 250 000 грн.

Четверть миллиона гривен, вырученные за украинский флаг с юбилея Валерия Залужного с символической надписью "Мир нам нужен был раньше. Сейчас нам нужна Победа" и личной подписью Главнокомандующего ВСУ пойдут на снаряды для мавиков.

Сбор на мавики для украинских защитников, которые на нуле уничтожают врагов, Яровая проводит на постоянной основе.