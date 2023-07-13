Волонтер Яровая продала флаг с юбилея Залужного за рекордные четверть миллиона гривен: деньги пойдут на снаряды
Известная волонтер Дана Яровая на своей странице в facebook выставила на аукцион флаг с юбилея Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с его личной подписью
Об этом Дана Яровая написала в facebook.
Аукцион длился только сутки, но торги проходили крайне динамично: начальная ставка составила 5 тыс. грн, а победная – 250 000 грн.
Четверть миллиона гривен, вырученные за украинский флаг с юбилея Валерия Залужного с символической надписью "Мир нам нужен был раньше. Сейчас нам нужна Победа" и личной подписью Главнокомандующего ВСУ пойдут на снаряды для мавиков.
Сбор на мавики для украинских защитников, которые на нуле уничтожают врагов, Яровая проводит на постоянной основе.
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