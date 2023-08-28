Волонтер Корчинская: комитет Рады легализовал некачественные турникеты, из-за которых умирают тяжелораненые

Об этом сообщила волонтер Оксана Корчинская в эфире Еспресо.

"Депутаты от "Слуги Народа" на комитете легализовали все эти китайские турникеты - около 100 тыс. находились в войсках. Депутаты, которые были на комитете и воздержались от голосования - благодаря им 250 тыс наших бойцов, как говорят депутаты, имеют изделия в аптечках неизвестных производителей. Только один поддержал командование Медсил, остальные воздержались и еще шесть были за изменения и несоответствие должности командующего Остащенко", - сказала она.

По мнению Корчинской, существует угроза жизни каждому четвертому бойцу на фронте, и это легализовал комитет Совета по обороне.

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"Народные депутаты за месяц не смогли сделать проверку, официальные испытания. Хотя была проверка, где подтвердили, что эти китайские турникеты два часа не держат давление - тяжелораненый боец с критической кровопотерей умирает от таких наложенных турникетов", - подытожила волонтер.