Волонтер Игорь Лаченков собрал 40 млн грн на четыре морских дрона для ВСУ
Волонтер и блогер Игорь Лаченков вместе с подписчиками собрал 40 млн грн на четыре морских дрона для ВСУ, для них уже выбрали имена
Об этом сообщает UNITED24 .
Для морских дронов выбрали символические имена недавно освобожденных городов и тех населенных пунктов, которые еще только ждут деоккупации. Дроны назвали Херсон, Севастополь, Мариуполь и Бахмут.
"Пусть оберегают наши моря. Пусть будут угрозой смертоносным российским кораблям", – говорится в сообщении.
- Parimatch присоединился к инициативе UNITED24.
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