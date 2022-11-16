Волонтер Игорь Лаченков собрал 40 млн грн на четыре морских дрона для ВСУ

Об этом сообщает UNITED24 .

Для морских дронов выбрали символические имена недавно освобожденных городов и тех населенных пунктов, которые еще только ждут деоккупации. Дроны назвали Херсон, Севастополь, Мариуполь и Бахмут.

"Пусть оберегают наши моря. Пусть будут угрозой смертоносным российским кораблям", – говорится в сообщении.

Parimatch присоединился к инициативе UNITED24.

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