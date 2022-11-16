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Волонтер Игорь Лаченков собрал 40 млн грн на четыре морских дрона для ВСУ

16 ноября, 2022 среда
21:13
война с Россией

Волонтер и блогер Игорь Лаченков вместе с подписчиками собрал 40 млн грн на четыре морских дрона для ВСУ, для них уже выбрали имена

Об этом сообщает UNITED24 .

Для морских дронов выбрали символические имена недавно освобожденных городов и тех населенных пунктов, которые еще только ждут деоккупации. Дроны назвали Херсон, Севастополь, Мариуполь и Бахмут.

"Пусть оберегают наши моря. Пусть будут угрозой смертоносным российским кораблям", – говорится в сообщении.

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