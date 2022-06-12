Володин отреагировал на заявление Сикорского, прозвучавшее в эфире Еспресо
Глава Государственной думы России Вячеслав Володин выступил с угрозами в адрес Украины, Польши и всей Европы, которых, по его словам, может "не стать" в случае появления у украинцев ядерного оружия
Таким образом, руководитель нижней палаты парламента РФ в воскресенье, 12 июня 2022 года, прокомментировал у себя на ТГ-канале соответствующее заявление экс-министра иностранных дел Польши, депутатата Европейского парламента Радослава Сикорского.
"Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, как и Европы", - подчеркнул Володин.
По словам российского политика, Сикорскому "необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под наблюдением".
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Более того, добавил Вячеслав Володин, выступление Радослава Сикорского убеждает его в "необходимости" продолжения войны.
"Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны", - сказал глава Госдумы РФ.
Похожим образом ореагировала и директор Департамента и печати МИД РФ Мария Захарова:
"Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнём, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира".
Напомним, 11 июня Сикорский призвал западные страны – гаранты выполнения Будапештского меморандума, а это Соединенные Штаты Америки и Великобритания, выполнить свои обязательства по защите украинского суверенитета и "подарить Украине ядерные боеголовки" из собственных арсеналов.
Такое заявление Радослав Сикорский сделал в эфире телевизионного канала "Еспресо" во время программы "Студия Запад с Антином Борковским".
"Как известно, Украина отдала свой ядерный потенциал после того, как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии. Но все тогда понимали, что Украина взамен будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Россия безусловно этот договор нарушила и многократно. Украина не имела операционного контроля над тем арсеналом и не имела также возможности содержать его в безопасном состоянии, но из-за того, что Россия нарушила этот Будапештский меморандум, считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость", - сказал, в частности, Сикорский.
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