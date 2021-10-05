"Володь, выруби его": "Схемы" восстановили видео нападения на журналистов в кабинете руководителя "Укрэксимбанка"
Видео нападения на журналистов проекта "Схемы", совершенного в кабинете руководителя "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое пытались удалить сотрудники банка, удалось восстановить
Об этом сообщила в Facebook ведущая "Схем" Наталья Седлецкая.
"Мы обратились к техническим специалистам с просьбой попытаться восстановить видео, удаленное вчера работниками "Укрэксимбанка" во время нападения на съемочную группу "Схем" в кабинете председателя государственного банка Евгения Мецгера. Гарантий никаких не было - потому что мы не знали, насколько серьезно были отформатированы носители. Ведь технику у съемочной группы забирали на целый час. Мы получили результат от специализированной компании. Видео восстановлено на обоих карточках с обеих камер, на которые велась запись. Да, представляю насколько шокированы этим будут в "Укрэксимбанке". Ведь они были убеждены, что доказательства уничтожены. На восстановленном видео есть вся запись инцидента. Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. В частности, зафиксированы указания Евгения Мецгера забрать у журналистов технику, "забрать кассеты" и "вычистить все это г ** но", - написала Седлецкая.
Ведущая "Схем" также объяснила, что происходит на записи.
На видео можно увидеть, как в определенный момент Мецгер говорит своему сотруднику об операторе Александре Мазуре: "Володь, выруби его, пожалуйста, чего он тут ходит?".
Также Мецгер отдает указания "забрать камеру к чертовой матери", "вычистить все ***но" и говорит, что журналисты "о***ели".
Кроме того, на видео зафиксировано, как к оператору применили насилие - скрутили его и повалили.
"Сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку от другой камеры. Нам помогли опознать мужчину - это Игорь Тельбизов - директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка", - написала Седлецкая.
Также на видео можно услышать указание техническим сотрудникам финучреждения "вытереть все в ноль"
"Напомню, сегодня в официальном заявлении "Укрэксимбанк" заявил, что "журналист с оператором безо всяких помех покинули помещение банка ", - добавила Седлецкая.
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