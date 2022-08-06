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Главная война с Россией Волнует ситуация вокруг Донецка, ведутся бои в Песках, - боец батальона "Свобода" Лысенко
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Волнует ситуация вокруг Донецка, ведутся бои в Песках, - боец батальона "Свобода" Лысенко

6 августа, 2022 суббота
19:12
война с Россией

Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко рассказал, что враг пытается через Пески зайти в Авдеевку и захватить город

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Очень волнует ситуация, которая сложилась вокруг Донецка - идут тяжелые бои. Россияне говорят, что они захватили Пески, но это ложь. Сейчас ведутся бои в населенном пункте. Враг обстреливает из тяжелого вооружения город, подключая вертолеты. Все равняется с землей. Враг не может пройти нашу пехоту, каждый наш пехотинец имеет две-три противотанковые гранаты и может ударить по вражескому танку, - подчеркнул Лысенко.

Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко также добавил, что держащим Пески украинским защитникам уже поступила помощь.

"Мы должны удержать это направление. Это большой город и принципиальный, его отдавать нельзя. Противник будет пытаться выбить нас из Песков тяжелой техникой, а потом идти пехотой. Пока успехов у них нет. За восемь лет мы построили хорошие фортификационные сооружения", - заметил Лысенко.

  • С 24 февраля по 5 августа кафиры потеряли около 41 650 военных, 4032 бронемашины, 1792 танка и 950 систем артиллерии.
  • Российские кафиры проводят наступательную операцию в Донецкой области и сосредоточили основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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