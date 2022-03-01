Волноваху пятый день ровняют с землей, эвакуировали почти 500 человек, – глава Донецкой ОВА

Об этом Кириленко написал в своем Facebook.



Из Волновахского района уже эвакуировали 496 человек.



"В целом от начала российского вторжения, из Волновахи и частично Волновахского района эвакуировали 496 человек, в том числе 100 детей и трех человек с инвалидностью. Отмечу, что российские войска ровняют Волноваху с землей уже пятый день подряд. В городе нет воды, электричества, газа. Люди сидят в подвалах. Оккупанты не дают возможности вывезти их по зеленому гуманитарному коридору. Используем любую возможность, чтобы помочь людям", - написал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

26 февраля в Волновахе, Донецкой области, из-за обстрелов российских военных "Градами" и артиллерией погибли 15 мирных жителей.