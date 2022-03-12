Волновахи как города с инфраструктурой больше не существует, – председатель ОВА
Из Волновахи были эвакуированы большая часть населения, а инфраструктура города разрушена оккупантами
Об этом сообщает глава Донецкой областной Военной администрации Павел Кириленко.
Он заявил, что в результате войны России против Украины уже фактически не существует такого города как Волноваха (Донецкая область).
"Вообще самого города Волноваха с его инфраструктурой... Волновахский район насчитывал до войны 24 февраля более 100 тысяч населения. Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи с ее инфраструктурой как такого города уже не существует. Бои идут. за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов», – подчеркнул он.
- Напомним, The Jerusalem Post заявила, что премьер Израиля посоветовал Зеленскому сдаться РФ на условиях Путина, Подоляк опроверг.
- Добавим, Россия уже потеряла 1205 бронемашин, 362 танка, 135 систем артиллерии, 58 самолетов, 83 вертолета и 33 средства ПВО.
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