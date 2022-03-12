Волновахи как города с инфраструктурой больше не существует, – председатель ОВА

Об этом сообщает глава Донецкой областной Военной администрации Павел Кириленко.

Он заявил, что в результате войны России против Украины уже фактически не существует такого города как Волноваха (Донецкая область).



"Вообще самого города Волноваха с его инфраструктурой... Волновахский район насчитывал до войны 24 февраля более 100 тысяч населения. Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи с ее инфраструктурой как такого города уже не существует. Бои идут. за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов», – подчеркнул он.

Напомним, The Jerusalem Post заявила, что премьер Израиля посоветовал Зеленскому сдаться РФ на условиях Путина, Подоляк опроверг.

Добавим, Россия уже потеряла 1205 бронемашин, 362 танка, 135 систем артиллерии, 58 самолетов, 83 вертолета и 33 средства ПВО.

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