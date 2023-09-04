Volkswagen заявил о готовности к запрету авто на ископаемом топливе

Об этом информирует Reuters.

Генеральный директор Оливер Блум на выставке IAA MOBILITY в Мюнхене заявил, что Volkswagen наращивает свою линейку электромобилей.

"Мы готовы к запрету сжигания в Европе к 2035 году", – сказал Блюм.

Сообщается, что благодаря партнерству в Китае, автопроизводитель №2 в мире сможет снизить затраты на аккумуляторы путем снижения стоимости аккумуляторов на 50% на уровне клеток.

Европейские автопроизводители находятся под давлением китайских концернов электромобилей, разработавших более дешевые модели в Китае, которые теперь распространяются в Европе.

"Я думаю, что у нас есть большие шансы. Мы знаем, как строить автомобили высочайшего качества. Нам придется много работать над расходами", – добавил гендиректор Volkswagen.