Volkswagen заявил о готовности к запрету авто на ископаемом топливе
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen готов к запрету на новые продажи автомобилей на ископаемом топливе в 2035 году на территории Европы
Об этом информирует Reuters.
Генеральный директор Оливер Блум на выставке IAA MOBILITY в Мюнхене заявил, что Volkswagen наращивает свою линейку электромобилей.
"Мы готовы к запрету сжигания в Европе к 2035 году", – сказал Блюм.
Сообщается, что благодаря партнерству в Китае, автопроизводитель №2 в мире сможет снизить затраты на аккумуляторы путем снижения стоимости аккумуляторов на 50% на уровне клеток.
Европейские автопроизводители находятся под давлением китайских концернов электромобилей, разработавших более дешевые модели в Китае, которые теперь распространяются в Европе.
"Я думаю, что у нас есть большие шансы. Мы знаем, как строить автомобили высочайшего качества. Нам придется много работать над расходами", – добавил гендиректор Volkswagen.
- Напомним, в Европе запретили продавать новые бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года. Новые автомобили и микроавтобусы не будут иметь разрешения на выбросы. Таким образом, с 2035 г. регистрация новых бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС будет запрещена. То есть, новые машины с ДВС теоретически продавать можно, но они не должны использовать традиционное топливо, только варианты без вредных выбросов.
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